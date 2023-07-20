Астрономы пропустили сближение с Землей крупного астероида

Центр малых планет на своем сайте опубликовал информацию об астероиде размером с самолет, который пролетел мимо Земли на близком расстоянии 13 июля 2023 года. Удивительно, но о его существовании астрономы узнали лишь спустя два дня после момента наибольшего сближения.

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Как сообщает EarthSky, астрономы обнаружили опасный астероид лишь спустя два дня после того, как тот пролетел в пугающей близости от нас. По оценкам исследователей, 13 июля текущего года он пронесся от Земли на расстоянии, равном примерно четверти расстояния между Землей и Луной. Иными словами, это было очень близко.

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Обнаружен он был только 15 июля, когда его заметили даже в дневном небе. Это небесное тело получило обозначение 2023 NT1. Судя по предварительным расчетам, в поперечнике его размер может достигать 60 метров. Поэтому астрономы сопоставили его с размерами самолета. Такой "пришелец" мог бы наделать немало бед.

Для сравнения ученые предлагают взглянуть на последствия падения астероида, врезавшегося в поверхность нашей планеты около 50 тысяч лет назад. Он упал на территорию современного американского штата Аризона и оставил большой и знаменитый кратер Барринджера, также известный как Метеоритный кратер. Размер того астероида в поперечнике оставлял около 50 метров.

Иными словами, пролетевший в опасной близости от Земли астероид 2023 NT1 при падении мог бы оставить еще больший след, чем кратер Барринджера. К слову, первым его обнаружила 15 июля 2023 года обсерватория ATLAS в Южной Африке. Затем его наблюдали другие астрономы, существование этого небесного тела было подтверждено и космическим агентством NASA.

Сейчас, проанализировав данные об астероиде, ученые уверяют, что реальной угрозы для Земли он не представлял, так как должен был пролететь мимо нас. Однако настораживает то, что он не был замечен даже в момент наибольшего приближения к Земле. Астрономы объясняют это тем, что астероид прилетел к нам со стороны Солнца, а это, как выясняется, "слабое место в нашей защите от космических камней".