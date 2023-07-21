Пять историй из жизни Оппенгеймера, человека, который придумал атомную бомбу

Фигура Дж. Роберта Оппенгеймера (1904-1967) обладает противоречивой репутацией из-за того, что физик был де-факто создателем первой в мире атомной бомбы. Но его жизнь и за пределами лаборатории была полна курьезных случаев. Портал livescience.com рассказал самые интересные истории из биографии Оппенгеймера.

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Оппенгеймер был первым, кто предположил существование черных дыр

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Роберт Оппенгеймер был неутомимым интеллектуалом, который интересовался самыми разными науками. И после того, как Ричард Толмен показал ему чудеса астрофизики, Оппенгеймер начал публиковать работы о теоретических, еще не обнаруженных космических объектов. Он рассчитал свойства белых карликов и теоретический предел массы нейтронных звезд, но самым шокирующим предсказанием ученого стали черные дыры. В 1939 году Оппенгеймер совместно со своим учеником Хартландом Снайдером написал работу «О безграничном гравитационном сжатии». Тогда на нее мало кто обратил внимание, но позднее физики поняли, что создатель атомной бомбы точно предсказал существование черных дыр.

Оппенгеймер (по слухам) пытался отравить своего профессора

Оппенгеймер переживал тяжелый период, когда готовился к докторской диссертации по физике в Кавендишской лаборатории Кембриджа. Его эмоциональные проблемы и растущее чувство изоляции вогнали гениального ученого в депрессию. Наставник Оппенгеймера, талантливый физик Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт, заставлял протеже заниматься лабораторной работой через силу. Постоянные неудачи в лаборатории и попытки завоевать признание учителя пробудили в Оппенгеймере невероятную зависть.

Давний друг ученого, Фрэнсис Фергюссон, заявлял, что Оппенгеймер якобы признался в попытке отравить Блэкетта яблоком, накачанным токсичными химикатами. Конечно, никаких доказательств этого происшествия нет, и внук Оппенгеймера в принципе отрицает подобные события.

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Президент Труман назвал Оппенгеймера «плаксой»

Оппенгеймер был весьма красноречивым человеком, но обладал тенденцией терять самообладание под давлением. Через два месяца после сброса ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки ученый встретился с президентом США Гарри Труманом, чтобы обсудить тревожную перспективу ядерной войны между Штатами и СССР. Президент отмахнулся от доводов Оппенгеймера, заверив физика, что Советский Союз никогда не сможет разработать собственное ядерное оружие. Но невежество Трумана еще сильнее опечалило физика: он сказал, что чувствует себя так, будто «его руки в крови».

Гарри Труман воспринял эту ремарку в штыки. Позднее уже бывший президент США вспоминал, что отец атомной бомбы был «плаксивым ученым». Первая встреча двух великих людей также стала последней, т.к. Труман сказал, что больше никогда не хочет видеть Оппенгеймера в Овальном офисе.

Оппенгеймер говорил на шести языках, включая древний санскрит

Роберт Оппенгеймер обожал, когда его интеллекту бросают вызов, и не упускал ни одного шанса проявить свою удивительную способность впитывать информацию. Он говорил на шести языках: греческом, латыни, французском, немецком, датском (который он выучил за шесть недель до гостевой лекции в Нидерландах) и санскрите.

Санскрит заинтересовал Оппенгеймера, т.к. физик хотел прочесть «Бхагавадгиту» (один из ключевых трудов индуистской философии) в оригинале. Собственно, именно эта книга и стала источником знаменитой цитаты ученого. Фраза «Я — смерть, великий разрушитель миров» изначально принадлежала богу Вишну.

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12-летнего Оппенгеймера приняли за профессионального геолога

Оппенгеймер с детства интересовался кристаллами из-за их комплексной структуры и взаимодействия со светом. Еще ребенком он горячо увлекался коллекционированием минералов, и даже переписывался с нью-йоркскими геологами. Один из них, не подозревая, что его собеседником был 12-летний мальчик, пригласил Оппенгеймера прочесть лекцию в Нью-Йоркском клубе минералогии. Поначалу тот попросил отца прояснить недопонимание, но Оппенгеймер-старший, которого порядком развеселил этот инцидент, мотивировал сына прийти на лекцию.