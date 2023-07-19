В США прошла первая свадьба, зарегистрированная ChatGPT

«Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня, чтобы отпраздновать необыкновенную любовь и единение Риса Винча и Дейтона Труитта. Для нас большая честь, что все присутствующие собрались здесь, особенно те, кто приехал из другого штата, в частности, из Канзаса», — начал робот.