В США прошла первая свадьба, зарегистрированная ChatGPT
26-летняя Дейтон Труитт и 23-летний Рис Винч из штата Колорадо сыграли свадьбу, а расписал их ChatGPT. Об этом сообщает Daily Mail.
Церемонию бракосочетания вела машина, которая произнесла трогательную приветственную речь и заключительное слово перед аудиторией из 30 самых близких родственников и друзей пары.
«Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня, чтобы отпраздновать необыкновенную любовь и единение Риса Винча и Дейтона Труитта. Для нас большая честь, что все присутствующие собрались здесь, особенно те, кто приехал из другого штата, в частности, из Канзаса», — начал робот.
Гости свадьбы заметили, что бот сначала не решался участвовать в церемонии и стеснялся. Дейтон и Рис смогли пригласить и использовать машину во время торжества, поскольку в их штате не требуется официальное лицо для проведения церемонии бракосочетания.