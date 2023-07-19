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В США прошла первая свадьба, зарегистрированная ChatGPT

26-летняя Дейтон Труитт и 23-летний Рис Винч из штата Колорадо сыграли свадьбу, а расписал их ChatGPT. Об этом сообщает Daily Mail.

В США прошла первая свадьба, зарегистрированная ChatGPT
© CBS Colorado

Церемонию бракосочетания вела машина, которая произнесла трогательную приветственную речь и заключительное слово перед аудиторией из 30 самых близких родственников и друзей пары.

Самые странные вещи, к которым подключали ChatGPT

«Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня, чтобы отпраздновать необыкновенную любовь и единение Риса Винча и Дейтона Труитта. Для нас большая честь, что все присутствующие собрались здесь, особенно те, кто приехал из другого штата, в частности, из Канзаса», — начал робот.

Гости свадьбы заметили, что бот сначала не решался участвовать в церемонии и стеснялся. Дейтон и Рис смогли пригласить и использовать машину во время торжества, поскольку в их штате не требуется официальное лицо для проведения церемонии бракосочетания.

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