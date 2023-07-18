Популярные вина могут исчезнуть из-за изменения климата

Ученые из Университета Падуи в Италии предупредили, что ряд вин могут исчезнуть с прилавков магазинов из-за глобального потепления. Результаты исследования были опубликованы в журнале iScience.

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Под угрозой находятся просекко, бургундские вина, гран крю и каберне совиньон. Виноград, из которого изготавливаются напитки, растет в виноградниках на склонах гор. Но из-за повышения температуры, которое провоцирует засуху и деградацию почвы, они могут исчезнуть.

Авторы призвали ученых объединиться с фермерами ради спасения одних из самых знаменитых вин. По словам исследователей, их исчезновение несет негативные последствия не только для индустрии вин, но и для культуры производящих их стран.