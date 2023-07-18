Еще один крупный город в США начал "тонуть"

Изменение климата влияет на Чикаго и город уже в ближайшие десятилетия может столкнуться с проблемой постепенного разрушения фундаментов зданий. Об этом свидетельствует проведенное учеными исследование, пишет LiveScience.

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По словам одного из авторов исследования, доцента Инженерной школе Маккормика Северо-Западного университета Алессандро Ротта Лойра, глинистая почва, на которой построен Чикаго, может изменяться при нагревании, что подвергает фундаменты зданий в центре города «нежелательной усадке».

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«Изменение подземного климата представляет собой тихую опасность. Земля деформируется в результате колебаний температуры, и никакие существующие строительные конструкции или инфраструктура не рассчитаны на то, чтобы противостоять этим изменениям», - утверждает ученый.

Для того, чтобы выяснить влияние глобального потепления на городские здания, группа исследователей установила беспроводную сеть из 150 датчиков температуры в центре города, в парках и в пригородах.

При этом они обнаружили, что подземные температуры в центре на 10 градусов Цельсия выше, чем под Грант-парком, который находится вдали от зданий. А воздух в метро прогревается на 25 C сильнее, чем температура земли в Грант-парке.

Используя компьютерную 3D-модель, ученые выяснили, что к 2051 году земля под городскими зданиями может расширится на целых 12 миллиметров. Это, конечно, не приведет к разрушению строений, однако именно подземные изменения уже могли вызвать трещины в фундаментах.

«Движения почвы пока недостаточно велики, чтобы вызывать беспокойство, однако это не означает, что такие изменения температуры в других городах, с другими грунтовыми условиями, не могут нести потенциальные проблемы», - отмечает профессор инженерии и содиректор Института опасностей, рисков и устойчивости в Даремском университете Дэвид Толл.

Для того, чтобы смягчить негативное воздействие изменения климата на здания ученые предлагают повысить их энергоэффективность, оборудовать подземные пространства теплоизоляцией, а также использовать геотермальные технологии.