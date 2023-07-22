Что происходит, когда в человека попадает молния?

Через несколько недель после того, как патологоанатом Райан Блументал заступил на новую должность, его попросили осмотреть мертвое тело, найденное в поле. Одежда погибшей была разорвана, ее барабанные перепонки лопнули. Зрелище было жутким, но виновником трагедии оказался не серийный убийца — человека убила молния.

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Что же на самом деле происходит, когда в человека попадает молния? Большинство жертв моментально погибают от сердечного приступа, т.к. миллионы вольт электричества, проходящие через тело человека, нарушают естественный ритм сердцебиения. Молния также может привести к уничтожению барабанных перепонок из-за перепада давления. Разряд электричества парализует дыхательную систему и нередко оставляет после себя вторичные ожоги, когда одежда или волосы человека загораются.

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Однако удар молнии не всегда бывает смертельным: на самом деле, 90% жертв выживают. Молния может пройти через тело человека за доли секунды, не оставив ни следа. Но даже в этом случае пострадавший обычно получает повреждения нервов, посттравматическое стрессовое расстройство и неврологические симптомы, похожие на результат сотрясения мозга. Из-за малого количества случаев медики пока не могут сказать, как именно происходят эти травмы мозга. Скорее всего, они становятся результатом разрушения мягких тканей и тупой травмы ввиду резкого перепада давления.

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Остаточные явления бывают крайне тяжелыми. Некоторые выжившие после удара молнии жалуются на потерю памяти, хронические боли и депрессию. Другие получают характерные шрамы, которые называют «фигурами Лихтенберга»; специалисты полагают, что они появляются в результате утечки жидкости из поврежденных кровеносных сосудов.

Мировой рекорд по наибольшему количеству травм от удара молнией принадлежит Рою Салливану — смотрителю национального парка Шенандоа в США. Между 1942 и 1977 года в Салливана семь раз била молния. Он получил ожоги из-за возгорания одежды и волос, но пережил каждый инцидент. Рой Салливан погиб в 1983 году в возрасте 72 лет, совершив самоубийство. Суицидальные мысли — еще один симптом, который испытывают некоторые жертвы молнии, страдающие от сильных болей и тяжелого периода реабилитации.

К счастью, травмы, связанные с ударами молний — одни из самых предотвращаемых в развитых странах. Если вы оказались на улице в шторм, то просто бегите в безопасное место и не покидайте убежище до тех пор, пока с последнего раската грома не пройдет 30 минут. Но важно понимать, что максимум 5% ударов молний — прямые попадания.

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