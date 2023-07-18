Вредоносная программа LokiBot начала использовать «дыры» в Microsoft Word

Вредоносные документы в формате Microsoft Word эксплуатируют известные уязвимости для распространения печально известной вредоносной программы LokiBot. На фишинговые атаки обратили внимание исследователи из Fortinet FortiGuard Labs.

В отчете специалисты напоминают, что LokiBot (он же Loki PWS) ворует информацию жертв с 2015 года.

«В основном операторы вредоноса атакуют системы Windows и пытаются собрать с целевых устройств как можно больше конфиденциальных данных», — пишет Fortinet FortiGuard Labs.

В мае 2023 года LokiBot начал использовать уязвимости CVE-2021-40444 и CVE-2022-30190 (Follina) для выполнения вредоносного кода на компьютерах жертв.

Word-файл, эксплуатирующий CVE-2021-40444, содержит внешнюю ссылку GoFile внутри XML, которая ведет на загрузку файла в формате HTML. Последний уже использует Follina для скачивания второго пейлоада, задача которого — расшифровывать и запустить в системе LokiBot.

Вредонос содержит модуль инжектора, способного детектировать отладчики и виртуальную среду.

Anti-Malware.ru