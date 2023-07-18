Вредоносная программа LokiBot начала использовать «дыры» в Microsoft Word

LokiBot начал использовать дыры в Microsoft Word, среди которых Follina
Вредоносные документы в формате Microsoft Word эксплуатируют известные уязвимости для распространения печально известной вредоносной программы LokiBot. На фишинговые атаки обратили внимание исследователи из Fortinet FortiGuard Labs.
В отчете специалисты напоминают, что LokiBot (он же Loki PWS) ворует информацию жертв с 2015 года.
«В основном операторы вредоноса атакуют системы Windows и пытаются собрать с целевых устройств как можно больше конфиденциальных данных», — пишет Fortinet FortiGuard Labs.
В мае 2023 года LokiBot начал использовать уязвимости CVE-2021-40444 и CVE-2022-30190 (Follina) для выполнения вредоносного кода на компьютерах жертв.
Word-файл, эксплуатирующий CVE-2021-40444, содержит внешнюю ссылку GoFile внутри XML, которая ведет на загрузку файла в формате HTML. Последний уже использует Follina для скачивания второго пейлоада, задача которого — расшифровывать и запустить в системе LokiBot.
Вредонос содержит модуль инжектора, способного детектировать отладчики и виртуальную среду.
Есть и еще один вектор, который исследователи отметили в недавних атаках. Все тоже начинается с документа Word, однако он содержит встроенный VBA-скрипт, выполняющий макрос с помощью функций «Auto_Open» и «Document_Open».
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