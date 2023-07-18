В продаже появился самый большой «умный» телевизор «Яндекс»

Российская IT-компания «Яндекс» представила свой новый телевизор, главной особенностью которого является встроенный голосовой ассистент «Алиса». Информация об этом появилась на официальном сайте бренда.

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Новинка получила 55-дюймовый экран и таким образом стала самым большим на текущий момент телевизором «Яндекс». Дисплей поддерживает разрешение 4К и имеет контрастность 5000 к 1. За звук в устройстве отвечает пара встроенных динамиков мощностью 24 Вт.

Телевизор поддерживает такие стандарты беспроводной связи, как Bluetooth и Wi-Fi 4. За физические подключения отвечают разъемы AV, Ethernet, два USB Type-A и три порта HDMI.

Голосовое управление устройством осуществляется при помощи микрофона, встроенного в пульт. «Алису» можно попросить отрегулировать звук, яркость экрана, переключить канал, запустить тот или иной фильма на «Кинопоиске» и не только.