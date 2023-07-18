Волны опасной жары стали длиннее почти на 50 дней

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) изучили влияние климатических изменений на периоды сильной жары. По их словам, длительность тепловых волн напрямую связана с усугубляющимся климатическим кризисом.

По мере нагрева планеты периоды сильной жары становились все более длительными и интенсивными. По данным NOAA, в среднем по миру продолжительность тепловых волн увеличилась на 24 часа по сравнению с показателями 1960-х годов. Однако только в 50 самых густонаселенных городах США сезон аномальной жары за последние 60 лет стал на 49 дней длиннее,

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сообщает The Guardian.

Воздействие жары на здоровье носит кумулятивный характер. Организм человека начинает восстанавливаться только тогда, когда температура падает ниже 27°С. Даже небольшое превышение безопасного температурного показателя может привести к увеличению смертности и заболеваемости.

«Экстремальная жара — это убийственная жара, а многодневные волны тепла, в том числе в начале сезона, представляют собой самую большую угрозу, потому что они не дают людям передышки», — сказала директор по наукам и климате и энергии Союза обеспокоенных ученых США Бренда Эквурзель.

В июле мощные тепловые волны обрушились на США, Китай, Европу и другие регионы мира. В столице американского штата Аризона Финиксе предупреждение о температуре до 47 °C сохраняется уже вторую неделю. В Европе дневные температуры держатся на 10-15 °C выше сезонной нормы, а в Китае метеорологи зарегистрировали новый температурный рекорд в 52,2 °C.

Солнце также нагрело море, что вызвало петлю обратной связи, продлевающую тепловую волну на суше.

«В Средиземноморье наблюдаются необычно высокие температуры поверхности моря, причем во многих частях региона температура достигла 25–28 °C. Это усугубит воздействие жары на прилегающие территории, поскольку даже в прибрежных районах ночные температуры вряд ли упадут намного ниже 25 °C», — сказала метеоролог из группы глобального прогнозирования Метеобюро Великобритании Ребекка Шервин.

Ученые заявляют о прямой связи между антропогенными выбросами углекислого газа и усугубляющимися волнами жары.

«У нас нет абсолютно никаких сомнений в том, что важнейшей движущей силой этой тенденции к потеплению являются выбросы углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива. Пока мы быстро не сократим выбросы от ископаемого топлива, такие экстремальные явления, как волны тепла, которые мы наблюдаем в настоящее время в Европе, будут становиться все более и более вероятными», — заявил преподаватель экосистем в британском Открытом университете, доктор Лесли Мабон.

Исследователи считают, что текущая тепловая волна продлится еще как минимум неделю.