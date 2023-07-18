OLED-экраны iPhone научились чинить с помощью лазера

На YouTube-канале Strange Parts опубликовано видео, в котором представлен аппарат, предназначенный для ремонта сломанных OLED-дисплеев iPhone.

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Устройство является разновидностью станка для промышленной нарезки OLED-панелей. Оно оснащено специальным лазером, который проникает через внешний слой матрицы и позволяет восстановить поврежденные токопроводящие дорожки, устраняя проблему с продольной цветной полосой на экране.

Использование лазера позволяет проводить подобный ремонт без необходимости демонтажа и даже выключения неисправного устройства. Однако возможны проблемы, связанные с царапинами на стекле, в таких случаях придется удалить защитное стекло перед применением лазера. В будущем разработчики планируют автоматизировать процесс ремонта, чтобы поиск и восстановление поврежденных дорожек OLED-панелей был производим полностью автоматически. В настоящее время этот процесс выполняется вручную.