В WhatsApp больше не нужно сохранять номера в телефонную книгу

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию мессенджера, в которой стало возможно общаться даже с теми людьми, номера которых не записаны в телефонную книгу смартфона. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В новой версии мессенджера для начала общения с человеком достаточно выбрать опцию «Начать новый чат» и ввести в открывшемся окне его номер. Далее контакт высветится в поисковой выдаче, если это предусмотрено настройками конфиденциальности и ему можно будет написать сообщение. Раньше начать общение с человеком в WhatsApp можно было, только предварительно сохранив его номер телефона.

WABetaInfo считает данную функцию полезной и долгожданной, поскольку многие пользователи забывают записывать номера новых знакомых.