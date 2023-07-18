Россияне не готовы лишиться работы ради iPhone

Каждый пятый россиянин, имеющий iPhone, не готов отказаться от гаджета ради работы в компании, которая выдвигает такие условия. Об этом со ссылкой на исследование сервиса SuperJob пишет РБК.

О неготовности отказаться от iPhone заявили 22% участников опроса, который был проведен с 12 по 17 июля в России среди 1,6 тыс. владельцев смартфонов американской корпорации Apple.

При этом тех, кто готов отказаться от iPhone ради работы, в два раза больше — 45%. Исследователи отмечают, что чаще телефоны ради работы готовы поменять мужчины, а не женщины — 49% против 40% соответственно.

А о неготовности лишиться iPhone ради работы чаще говорили респонденты в возрасте до 34 лет (36%), чем опрошенные 35–44 лет и 45 лет и старше — 24 и 15% соответственно.

Напомним, что в начале июля ФСБ сообщила, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки. По данным ФСБ, на смартфонах Apple были обнаружены «аномалии», обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения».

При этом вредоносным ПО оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе смартфоны, которые использовали сотрудники диппредставительств и посольств в России, «включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР».