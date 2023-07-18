Названы сроки релиза смартфона на базе отечественной ОС Rosa Mobile

Осенью 2023 года российская компания НТЦ ИТ «РОСА» выпустит свой первый смартфон под управлением собственной мобильной операционной системы (ОС) Rosa Mobile. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на слова главы НТЦ ИТ «РОСА» Олега Карпицкого.

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Выпуск устройств будет развернут в Зеленограде на фабрике «Рутек». По словам Карпицкого, производственная мощность линии составит сотни тысяч устройств в год. Также НТЦ ИТ «РОСА» ведет переговоры и с другими производителями электроники – в компании не уточнили, с какими именно.

Смартфон будет стоить до 40 тыс. руб. По словам Карпицкого, первыми покупателями новинки станут представители госсектора и корпоративные служащие. Обычных граждан в НТЦ ИТ «РОСА» также видят в числе конечных потребителей их смартфонов.

Известно, что первый смартфон российской компании будет работать под управлением ОС Rosa Mobile. Данную систему Карпицкий описал как похожую на Android и iOS одновременно. Rosa Mobile создана на базе Linux.

«При создании Rosa Mobile не использовались компоненты Android, что должно обезопасить от возможного отключения и скрытых функций со стороны Google, но мы сделали возможным запуск на ней ряда Android-приложений», – сказал Карпицкий.