Российские ученые создали мобильное приложение для увеличения урожая

Ученые из Белгородского государственного университета (БелГУ) разработали мобильное приложение, моделирующее лучшую схему посадки различных культур на определенной территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на конференцию SmartIndustryCon-2023.

Речь идет о прототипе мобильного приложения с элементами дополненной реальности, позволяющем учесть серию параметров перед посевными работами, включая динамику парникового эффекта, мощность и характер выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, температуру воздуха и минеральное питание растений

На основе этих данных алгоритм приложения строит гибридные интеллектуальные системы и 3D-модели, определяет причинно-следственные связи и предлагает варианты оптимальной посадки.

Для работы приложения необходимы камера смартфона и GPS.

По словам ученых, приложение помогает добиться стабильно высокой урожайности, оптимизировать расходы и сократить негативное воздействие на природу.

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