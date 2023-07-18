Каждый пятый россиянин с iPhone (22%) не хочет менять устройство Apple на другой смартфон, если на его работе выдвигается такое требование. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на исследование сервиса SuperJob.

Опрос SuperJob также показал, что отказаться от работы ради возможности продолжить использовать iPhone больше всего респондентов (36%) готово в возрастной группе до 34 лет. В группе от 35 до 44 лет доля равна 24%, в группе старше 45 лет – 15%.

Среди тех, кто готов поменять смартфон ради работы, оказалось больше мужчин (49%), чем женщин (40%).

В SuperJob также обратили внимание на то, что с марта 2023 года доля тех, кто готов отказаться от iPhone ради работы, за три месяца почти не изменилась. Если весной положительно ответили 47% респондентов, то сейчас их 45%. Доля тех, кто не готов отказываться от устройства Apple ради работы в марте составляла 20%.