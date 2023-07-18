Эксперты назвали самый популярный смайлик в 2023 году
По результатам анализа использования эмодзи на альтернативной клавиатуре для iPhone и Android, «Громко плачущее лицо» обошло «Лицо со слезами радости» и заняло первое место в рейтинге. На втором и третьем местах соответственно оказались «Катящийся по полу смех» и «Лицо со слезами радости».
Отметим, что смайлики играют важную роль в общении, добавляя контекст к сообщениям и позволяя передать эмоции. Они уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной коммуникации, особенно в сообщениях и письмах.
Такие популярные эмодзи, как «Красное сердце» и «Лицо, сдерживающее слезы», также пользуются большой популярностью и занимают почётные места в рейтинге уже не первый год.
Однако среди интересных новинок в списке самых популярных эмодзи за последний год появился «Moai», расположившийся на 13 месте. Несмотря на то, что это символ острова Пасхи, он чаще используется для выражения силы или решительности, а также связан с японской поп-культурой.