Магнитная буря уровня G1 дойдет до Земли во вторник

Магнитная буря уровня G1 дойдет до Земли сегодня, 18 июля. Такой прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Физического института РАН.

Эксперты считают, что пик бури придется на время с 9:00 до 12:00 мск. Магнитосфера планеты будет оставаться возбужденной с 12:00 до 15:00 мск. Метеочувствительные люди в эти дни могут столкнуться с головной болью и слабостью. Кроме того, в моменты возмущений магнитного поля у людей может снизиться работоспособность и внимание, появится сонливость.

Отметим, что магнитная буря уровня G1 считается относительно слабой бурей. Схожие возмущения магнитного поля наблюдались на планете и в ночь на 17 июля, а более слабые — днем того же дня.