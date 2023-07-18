Магнитная буря уровня G1 дойдет до Земли во вторник

Магнитная буря уровня G1 ударит по Земле во вторник, 18 июля
Магнитная буря уровня G1 дойдет до Земли сегодня, 18 июля. Такой прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Физического института РАН.
Эксперты считают, что пик бури придется на время с 9:00 до 12:00 мск. Магнитосфера планеты будет оставаться возбужденной с 12:00 до 15:00 мск. Метеочувствительные люди в эти дни могут столкнуться с головной болью и слабостью. Кроме того, в моменты возмущений магнитного поля у людей может снизиться работоспособность и внимание, появится сонливость.
Отметим, что магнитная буря уровня G1 считается относительно слабой бурей. Схожие возмущения магнитного поля наблюдались на планете и в ночь на 17 июля, а более слабые — днем того же дня.
Напомним, что по оценкам ученых, Солнце приближается к пику своего текущего одиннадцатилетнего цикла. Эксперты считают, что он может наступить раньше, чем изначально прогнозировалось — в 2024 году. Во время пика активности, называемого солнечным максимумом, магнитные полюса Солнца меняются местами. В это время будут наблюдаться интенсивные солнечные штормы, вспышки и магнитные бури.