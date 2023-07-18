Samsung внедрит ChatGPT в браузер для смартфонов линейки Galaxy

Samsung готовится внедрить нейросеть ChatGPT в свой фирменный браузер для смартфонов Galaxy.

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Об этом свидетельствуют обнаруженные строки кода в последней версии программы. А это означает, что в будущем пользователи Samsung Internet Browser смогут воспользоваться встроенным чат-ботом, который поможет им находить информацию без необходимости переходить на веб-страницы.

Специалисты, изучающие данную версию браузера, заметили упоминания о ChatGPT в её коде, что является явным намёком на внедрение нейросети в продукт.

Однако стоит отметить, что на данный момент не удалось обнаружить подобную функцию в самом браузере. Возможно, она будет реализована как дополнительный модуль поиска или инструмент для упрощения и тезисного извлечения информации из источников.