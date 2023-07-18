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Новая российская разработка позволит увеличить яркость и срок службы современных экранов

Ученые Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова (ХГУ) придумали новый подход к созданию светодиодов, который позволяет делать их более яркими и долговечными. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая российская разработка увеличит яркость и срок службы современных экранов
© Газета.ru

Новый подход специалистов ХГУ заключается в добавлении в светодиоды наночастиц серебра со специальной геометрией. Они, объяснили ученые, активируют так называемый эффект поверхностного плазмонного резонанса. Суть эффекта заключается в том, что он усиливает электромагнитное излучение на границе между серебром и диэлектриком. Таким образом свет, попадающий на стык частиц из благородного металла с диэлектриком, отражается со значительно большей интенсивностью.

«Наша работа показала, что поверхностный плазмонный резонанс может не только существенно увеличить время жизни светодиода, но и многократно повысить его световую эффективность», – сказал заведующий лабораторией «Нанофизика» ХГУ профессор Юрий Гафнер.

В РИА Новости утверждают, что светодиоды нового типа в долгосрочной перспективе позволят создавать более яркие и долговечные экраны.

На текущий момент данные, полученные специалистами ХГУ, уже проходят экспериментальную проверку, а также внедрение в технологический процесс в ряде российских вузов, включая Национальный исследовательский университет «МИЭТ».

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