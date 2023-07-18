Acer представила планшет по цене недорогого смартфона

Acer выпустила новый планшет Acer Iconia Tab M10, который доступен в Европе по цене бюджетного смартфона.

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Новинка, относящаяся к планшетам среднего класса, обладает крупным 10,1-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Kompanio 500 от MediaTek, от 64 до 128 ГБ встроенной памяти и ёмким аккумулятором на 6000 мАч.

При этом оперативной памяти в устройстве всего 4 ГБ, а работает оно под управлением Android 12.

Планшет также имеет две камеры: 5-мегапиксельную фронтальную и 13-мегапиксельную основную.

Наличие датчиков, таких как акселерометр, датчик освещённости и гироскоп, делает использование планшета более интуитивным и интерактивным. Встроенные двойные динамики обеспечивают качественное звучание.