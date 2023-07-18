Создатели человекоподобного робота Figure получили $9 млн от Intel

Стартап Figure, специализирующийся на создании человекоподобных роботов общего назначения, получил инвестиции на сумму $9 млн от Intel Capital, инвестиционного подразделения компании Intel.

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Эти средства позволят ускорить разработку и коммерциализацию их самого нового робота — Figure 01.

Отметим, что Figure 01 уже прошёл серию успешных технических этапов и недавно вошёл в фазу тестирования. Меньше чем через год с момента основания компании робот уже делает первые шаги.

Отличительной особенностью Figure 01 являются алгоритмы управления на базе искусственного интеллекта, которые позволяют машине обучаться и совершенствовать свои функции на лету.

Благодаря инвестициям от Intel Capital и опыту команды Figure сможет продолжить развитие своих роботов и расширить их возможности. В будущем модель сможет выполнять сложные задачи, которые требуют трудоёмкой работы и недоступны для человека.