Создатели человекоподобного робота Figure получили $9 млн от Intel
Стартап Figure, специализирующийся на создании человекоподобных роботов общего назначения, получил инвестиции на сумму $9 млн от Intel Capital, инвестиционного подразделения компании Intel.
Эти средства позволят ускорить разработку и коммерциализацию их самого нового робота — Figure 01.
Отметим, что Figure 01 уже прошёл серию успешных технических этапов и недавно вошёл в фазу тестирования. Меньше чем через год с момента основания компании робот уже делает первые шаги.
Отличительной особенностью Figure 01 являются алгоритмы управления на базе искусственного интеллекта, которые позволяют машине обучаться и совершенствовать свои функции на лету.
Благодаря инвестициям от Intel Capital и опыту команды Figure сможет продолжить развитие своих роботов и расширить их возможности. В будущем модель сможет выполнять сложные задачи, которые требуют трудоёмкой работы и недоступны для человека.
Важно понимать, что инвестиции Intel Capital в Figure подчеркивают стремление корпорации к поддержке инноваций и её веру в потенциал развития человекоподобных роботов.