Японские ученые создали препарат для роста зубов

Ученые из Японии разработали препарат, который позволит людям выращивать новые зубы. Это средство способствует появлению в организме антител, нейтрализующих белок USAG-1, который ограничивает рост зубов. Таким образом, в будущем люди смогут отказаться от установки имплантов.

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В ходе исследований специалисты обратили внимание, что у грызунов, которые родились без гена, необходимого для производства белка USAG-1, растут дополнительные зубы. Ученые поняли, что USAG-1 вступает в контакт с другими белками для предотвращения роста зубов, и создали препарат, блокирующий это взаимодействие. Разработка японцев запускает рост новых зубов.

Испытания на людях начнутся в 2024 году. Сначала препарат протестируют на пациентах с анодонтией – заболеванием, которое препятствует росту зубов.

Специалисты предполагают, что к 2030 году их разработка может позволить людям, потерявшим по той или иной причине зубы, отказаться от установки имплантов и вырастить новые зубы.