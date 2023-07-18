В России появились специалисты по регистрации в Tinder, они предлагают россиянам помощь в регистрации и настройки социальной сети для знакомств. Об этом сообщают «Известия».

Объявления появились на различных площадках, в том числе в Telegram. Стоимость такой услуги составляет в среднем 1,5-2 тысячи рублей.

Один из продавцов указал, что регистрирует в соцсети через зарубежный номер, поскольку на российские номера Tinder не отправляет SMS.

Еще один человек, предлагающий услуги, рассказал, что в среднем к нему обращаются 15 человек в неделю, интерес вырос, когда компания приняла решение уйти из России.

Максим, который занимается настройкой аккаунтов, отметил, что в этом случае сработал эффект запретного плода, когда зарегистрироваться захотели те, кто не пользовался Tinder ранее.