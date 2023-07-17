Ученые СПбПУ создали программу для лечения деменции

Российские учёные создали программу, которая способна анализировать нейроны мозга и определять причину деменции

В Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) разработали программу под названием SpineTool, которая может помочь в лечении деменции, включая использование лекарственных препаратов. Программа анализирует форму отростков, называемых «дендритными шипиками», в клетках мозга. Эти отростки отвечают за связи между нейронами, а также за запоминание и обучение. При нейродегенеративных заболеваниях форма этих отростков меняется.

По словам научной сотрудницы СПбПУ, программа SpineTool может количественно оценить изменения формы дендритных шипиков, которые происходят при различных болезнях, таких как Альцгеймер, Паркинсон и синдром Дауна, а также при приёме психостимуляторов. Эти изменения свидетельствуют о неблагоприятных процессах в мозге, которые происходят быстро. Анализ формы дендритных шипиков может помочь в разработке эффективных методов лечения деменции.