Российская компания выпустила первый лазерный принтер

Российская компания по производству расходных материалов для принтеров «Булат Групп» заявила о начале продаж первого фирменного принтера — монохромного лазерного Bulat P1024. Об этом сообщается на сайте разработчика.

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По задумке авторов, принтер подойдет для офисного использования. Главным плюсом устройства назвали его экономичность.

«Даже на таком маленьком аппарате, где отпечаток стоит обычно существенных денег, нам удалось достичь очень привлекательной стоимости монохромного отпечатка — менее одного рубля за страницу формата A4 с заполнением 5%», — отметил директор по развитию «Булата» Игорь Козаченко.

Он пояснил, что разработкой принтера занимались инженеры «Булата» совместно с китайскими партнерами. По словам Козаченко, устройства производят на китайской фабрике, а расходные материалы выпускаются в Наро-Фоминске.

«У этого принтера исключительная надежность, обусловленная выбором хорошо изученной и проверенной годами платформы. Это же определяет и хорошую ремонтопригодность аппарата», — добавил Козаченко.

Скорость печати Bulat P1024 составляет 24 страницы формата А4 в минуту с разрешением 600 точек на дюйм. Габариты принтера: 356х236х182 мм, а вес — 5,2 кг. Принтер продают по цене от 11,9 тыс. руб. за штуку в зависимости от количества приобретаемых аппаратов для офиса.