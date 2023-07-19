Стала известна стоимость подписки на ИИ-сервисы в Microsoft Office

Bloomberg: подписка на ИИ-сервисы в Microsoft Office будет стоить 30 долларов в месяц
Корпорация Microsoft объявила о стоимости подписки на свои новые услуги искусственного интеллекта, интегрированные в программы Office, сообщает издание Bloomberg.
Так, пользователи смогут воспользоваться программным обеспечением AI Copilot за $30 в месяц на одного пользователя, при условии действующей подписки. Эта услуга будет доступна клиентам Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium.
В настоящее время сервис AI Copilot находится в стадии тестирования и доступен ограниченному кругу пользователей. Microsoft пока не делает заявлений о том, когда функционал искусственного интеллекта станет широкодоступным, однако они уверены в высоком будущем спросе на эту технологию.
Напомним, что ранее стало известно, что Google запретит пользоваться интернетом некоторым своим сотрудникам из-за опасений кибератак.