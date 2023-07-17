Найден затерянный кельтиберийский город, построенный до нашей эры

В Испании археологи из Политехнического университета при проведении раскопок на севере страны обнаружили остатки римского военного лагеря и кельтиберийского города Титиакос, возраст которого превышает 2000 лет.

© The Polytechnic University of Madrid

Как сообщает Arkeonews, открытие было сделано в северной провинции Сория. Археологи также нашли известняковый карьер, который, как они предполагают, использовался для строительства и самого города, и военного лагеря. Как отмечается в сообщении университета, затерянный город Титиакос - это кельтиберийская цитадель времен Серторианской войны.

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Кельтиберия - это регион на территории современной северо-центральной Испании, который был заселен, начиная с третьего века до нашей эры. Считается, что здесь жили племена, имевшие смешанное кельтское и иберийское происхождение. Большая часть нынешней провинции Сория, а также значительная часть соседних провинций Гвадалахара и Теруэль были заселены кельтиберами. Анализ найденных сооружений показал, что город был построен еще до нашей эры. Его возраст превышает 2000 лет.

Серторианская война (80-72 гг. до н.э.) вошла в историю как военный конфликт между сторонниками Луция Корнелия Суллы, захватившего власть в Риме, и марианцами во главе с Квинтом Серторием. Военные действия развернулись тогда на территории Римской Испании, причем на стороне марианцев в ней участвовал ряд местных испанских племен. Затерянный город времен той войны первоначально удалось обнаружить на аэрофотоснимках. На них ученые разглядели остатки вырубленной в скалах дороги с сохранившимися колеями от колес. Проведенные затем полевые исследования подтвердили, что здесь находился древний город.

"Несмотря на свое историческое значение и актуальность, это место никогда не изучалось и оставалось без внимания, - говорит мэр города Дезы Висенте Алехандре. - На сегодняшний день не было проведено ни одного системного исследования, которое преследовало бы цель выявить его действительное историческое значение".

Профессор Эудженио Санс, руководивший исследованием, пояснил, что за 2000 лет местные сооружения были "натурализованы таким образом, что считались естественными элементами местности". Поэтому остатки города никто не замечал. Однако теперь установлено, что здесь находился еще и военный римский лагерь. Он предназначался для защиты самого города с его наиболее уязвимой стороны. Санс подчеркнул, что при обследовании лагеря удалось найти следы оборонительной конструкции, которая была "очень хорошо сделана".