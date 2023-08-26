Как работают очистители воздуха и зачем они нужны

Разгар цветения, аллергия на пыльцу, задымлений от лесных пожаров, выхлопные газы машин — дышать всем этим никому из нас не нравится. Один из главных инструментов, который может сделать жизнь чуть легче — это очиститель воздуха. Журнал Popular Mechanics рассказал, как и они работают.

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Зачем нужны очистители воздуха

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Дымы от лесных пожаров представляют опасность для здоровья человека из-за своего химического состава. Дым содержит в себе ультра-мелкие частицы, которые проникают в дыхательную и кровеносную системы. Пенсионеры, дети и люди со слабым иммунитетом страдают больше прочих. Как правило, при задымлении или смоге рекомендуется не покидать дом и не открывать окна — но очиститель воздуха тоже помогает снизить вред здоровью.

Однако стихийные бедствия — это не единственная причина подумать о покупке очистителя. Он пригодится, если вы хотите повысить качество воздуха в своем жилище в принципе, не только в экстренных обстоятельствах. Смог, пыльца, домашние животные, сигаретный дым и пыль могут привести к неприятным симптомам: например, зуду в глазах и раздражению горла. Если здоровым людям подобные вещи всего лишь причиняют дискомфорт, то для тех, кто страдает астмой или эмфиземой, они могут представлять серьезные проблемы.

Как работают очистители воздуха

Системы для очистки воздуха встречаются повсюду: специальные фильтры встраиваются в обогревательные системы, вентиляцию и кондиционеры. Преимущество отдельного очистителя в том, что он повышает эффективность фильтрации.

Стандартный очиститель воздуха состоит из вентилятора, который прогоняет воздух через фильтр, собирающий потенциально вредоносные частицы. После этого чистый воздух подается обратно в помещение — и процесс повторяется по регулярному расписанию. Ни один очиститель не может полностью отфильтровать воздух от всех токсинов и раздражителей; они так же не помогут вам избавиться от пыли, которая уже осела на полу или мебели. Поэтому для максимальной чистоты нужно периодически обслуживать или менять их фильтры.

Какие бывают очистители воздуха