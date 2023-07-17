Природа космического объекта PM 1-322 осталась неизвестной астрономам

Европейские астрономы исследовали возможную природу загадочного космического объекта PM 1-322, чье происхождение до сих пор остается неизвестным. Он обладает признаками планетарной туманности и двойной звезды, и ни одно из возможных объяснений пока еще не является окончательным. Результаты исследования опубликованы в препринте, доступном в репозитории arXiv.

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Пекулярный объект PM 1-322, находящийся на расстоянии 6800 световых лет, был обнаружен в 2015 году и первоначально классифицирован как планетарная туманность — остаток звезды главной последовательности, который образован сферической оболочкой ионизированного газа и пыли вокруг белого карлика. Однако другие исследования показали, что он является симбиотической звездой, то есть состоит из звезды главной последовательности в стадии красного гиганта и белого карлика, аккрецирующего вещество компаньона.

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Недавний анализ архивных данных Zwicky Transient Facility (ZTF) и других обсерваторий продемонстрировал, что ко всему прочему PM 1-322 демонстрирует долгосрочную изменчивость неясной природы. Ученые провели поиск дополнительных данных фотометрии в архиве ZTF. Они идентифицировали объект ZTFJ201451.59+120353.4, который был отождествлен с PM 1-322 и демонстрировал очень своеобразную картину изменчивости.

В 2022 году ZTF зарегистрировал событие, похожее на затмение, в результате чего яркость PM 1-322 снизилась на одну звездную величину, что продлилось полгода. Однако это снижение происходило только в большей части оптической области спектра, тогда как в красной и инфракрасной области наблюдалось осветление. Кроме того, были выявлены два других, более быстрых события, похожие на выбросы вещества.

При изучении архивных данных космического корабля НАСА Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) выяснилось, что PM 1-322 испытывает долговременную изменчивость с возможным периодом около шести или 12 лет. Также была выявлена случайная краткосрочная изменчивость с амплитудой около 0,1 величины, которая происходит в масштабе часов. Кроме того, в спектре преобладало инфракрасное излучение, что часто связано с наличием большого количество пыли.