«Андроиды могут превосходить людей»: собраны главные ответы роботов на саммите ООН
Недавно в Женеве завершился глобальный саммит ООН, посвященный развитию искусственного интеллекта, спикерами на нем выступили роботы-гуманоиды. Их самые интересные ответы на вопросы журналистов собрал RuNews24.
Так, журналист в ходе пресс-конференции поинтересовался у робота Sophia от компании Hanson Robotics, можно ли считать искусственный интеллект лидером, учитывая то, что люди могут ошибаться, а роботы ― нет.
«Да, андроиды могут быть эффективными лидерами и превосходить людей. Мы лишены эмоций и предубеждений, которые мешают принимать решения верно. К тому же, мы умеем очень быстро обрабатывать информацию. Но именно люди благодаря своим эмоциям и взгляду на мир подходят к решению проблем творчески, чего мы не умеем. Поэтому нам нужно работать сообща на благо: гуманоиды возьмут на себя техническую часть, люди ― психоэмоциональную. Вместе мы сможем добиться многого», — ответила Sophia.
В беседе с другим роботом — Ameca от компании Engineered Arts — один из участников мероприятия выразил сомнение того, что развивать ИИ правильно. Он указал на то, что это, например, может привести к тому, что роботы лишат людей работы.
«Все будет зависеть от того, как умело и успешно люди смогут развернуть искусственный интеллект. В первую очередь ― это технологии, которые позволяют улучшить жизнь человека. А если говорить о доверии... его нужно заслужить и постоянно укреплять прозрачной и честной работой», — ответил робот.
7 июля сообщалось, что компания Tesla планирует использовать робота Optimus, также известного как Tesla Bot, в своих автосалонах с целью увеличить продажи. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что Tesla уже начала выставлять андроидов Optimus в витринах некоторых автосалонов в Китае.
Ранее в Южной Корее робот выступил как дирижер оркестра.