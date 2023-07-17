«Да, андроиды могут быть эффективными лидерами и превосходить людей. Мы лишены эмоций и предубеждений, которые мешают принимать решения верно. К тому же, мы умеем очень быстро обрабатывать информацию. Но именно люди благодаря своим эмоциям и взгляду на мир подходят к решению проблем творчески, чего мы не умеем. Поэтому нам нужно работать сообща на благо: гуманоиды возьмут на себя техническую часть, люди ― психоэмоциональную. Вместе мы сможем добиться многого», — ответила Sophia.