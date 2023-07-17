Virgin Galactic объявила состав участников второго коммерческого полета в космос

Корпорация Virgin Galactic назвала в понедельник состав участников намеченного на 10 августа второго коммерческого полета в космос Galactic-02.

"На борту орбитального самолета VSS Unity будут находиться участник Олимпийских игр-1972 80-летний Джон Гудвин, уроженцы Карибских островов Кейша Шахафф и ее дочь Анастейша Майерс, которые стали победителями розыгрыша, проводимого некоммерческой организацией Space for Humanity", - говорится в заявлении на сайте компании.

Экипаж будет сопровождать Бет Мозес, ведущая инструктор-астронавт Virgin Galactic, для которой этот полет в космос станет четвертым. Компания также планирует транслировать миссию на своем сайте.