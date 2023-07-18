Найден способ хранения данных в живой ДНК

Ученые из Национального университета Сингапура разработали методику хранения данных в живой ДНК. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на описание изобретения. Уточняется, что разработка предполагает биологическую версию цифровой камеры BacCam, которая впечатывает изображения в структуру живых клеток, помечая их штрихкодами для извлечения информации.

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Согласно результатам исследования, данный биологический резервуар способен вместить до 215 млн гигабайт данных в одном грамме материала, а при правильных условиях он может существовать тысячелетия. Принцип работы камеры, по словам ученых, подразумевает свечение синего и красного лазеров, которые запускают экспрессию генов, в специально сконструированных бактериях, которые кодируют данные в ДНК для последующей систематизации и извлечения с помощью алгоритмов машинного обучения.

Разработчики выразили надежду, что их изобретение станет основой для дальнейших инноваций в области хранения данных.