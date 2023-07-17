Солнечная активность может достичь пика уже в 2024 году

Солнце приближается к пику своего текущего одиннадцатилетнего цикла и он может наступить раньше, чем изначально прогнозировалось. Об этом со ссылкой на данные ученых пишет 3DNews.

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В течение солнечного цикла Солнце переходит от спокойного к интенсивному и активному периоду, связанному с количеством солнечных пятен на его поверхности. Эти области, некоторые из которых достигают размеров Земли, приводятся в движение постоянно меняющимся магнитным полем Солнца.

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Во время пика активности, называемого солнечным максимумом, магнитные полюса Солнца меняются местами. Изначально прогнозировалось, что пик активности Солнца придется на июль 2025 года. Однако так как нынешний 25-й солнечный цикл был куда интенсивнее, чем ожидалось, ученые предположили, что солнечный максимум наступит в 2024 году.

«Этот солнечный максимум — эквивалент сезона ураганов в космической погоде. Именно в это время мы наблюдаем самые сильные штормы», - пояснил сказал научный сотрудник Центра прогнозирования космической погоды Марк Миш.

Частицы, посылаемые с большой скоростью от Солнца во время выбросов корональной массы, могут достигать Земли за 30-72 часа, вызывая геомагнитные бури. Они могут влиять на работу электросетей, GPS и авиации, а также спутников на низкой околоземной орбите. При этом в увеличении активности нет ничего необычного и по мере приближения к солнечному максимуму все больше солнечных пятен будет появляться в виде сгустков.

По данным ученых, «солнечный максимум может длиться около двух лет, прежде чем все пойдет на спад». Однако предсказать, когда следующая большая солнечная буря повлияет на Землю, довольно сложно.