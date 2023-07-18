Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел первые темные звезды Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил три потенциальных «темных звезды». Они сформировались через 320 миллионов лет после Большого взрыва. По словам ученых, это самые ранние звезды Вселенной, которые когда-либо видел человеческий глаз.

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На снимках звезды выглядят как нечеткие точки. Астрономы полагают, что изучение этих объектов могут привести к обнаружению загадочной темной материи.

Теория гласит, что темные звезды существуют благодаря темной энергии, которая нагревает ядро, предотвращает коллапс звезды и заставляет ее расширяться. Признаки этих процессов отражаются в данных «Джеймса Уэбба».

Считается, что темная материя составляет 85% массы Вселенной. Но ее невозможно наблюдать напрямую. Единственным явным свидетельством ее существования является гравитация, которая влияет на видимую материю.

Ученые Техасского университета в Остине предположили существование темных звезд еще в 2007 году, но лишь сейчас им удалось получить подтверждение своей теории. Команда считает, что это единственный тип светил ранней Вселенной. Они состояли в основном из воророда и гелия, а темная материя нагревала их недра вместо ядерного синтеза.

«Это очень яркие и «пухлые» объекты, которые становятся очень массивными. На самом деле, они могут вырасти до десяти миллионов солнечных масс при яркости до десяти миллиардов солнечных лучей», – описали ученые.

Темная материя еще не найдена. Ученые полагают, что она состоит из нового типа элементарных частиц, которые включают в себя самые маленькие известные строительные блоки Вселенной, сообщает NBC News.