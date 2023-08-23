От звезд до солнечных часов: как люди научились отслеживать время?

Современное общество в прямом смысле слова живет по часам: они определяют все, от расписания работы до учебы, отдыха и сна. Соблюдение четкого графика — невидимый фундамент инфраструктуры нынешнего человечества, но специалисты полагают, что люди и в древности пользовались неким аналогом часов. Древние египтяне изобрели первые водяные и солнечные часы более чем 3 500 лет назад. До них человечество наверняка отслеживало время при помощи устройств, не доживших до нашей эпохи — но окончательный вердикт здесь вынести сложно.

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Дело в том, что археологи до сих пор не могут сказать, когда именно люди начали отсчитывать время. Простое наблюдение за позицией солнца на рассвете и закате уже позволяет составить примитивный календарь, но до нас не дошли свидетельства столь ранних попыток осознать течение времени.

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Тем не менее, самые старые солнечные часы датируются примерно 1500 годом до нашей эры. Они представляли собой прямую палку на грубом полукруглом основании, разделенном на 12 сегментов. Тень, которую отбрасывала палка, подсказывала приблизительное время дня. Другие образцы солнечных часов измеряли время по длине тени, которая менялась по мере того, как солнце двигалось по небу.

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По ночам древние люди могли отслеживать время при помощи наблюдения за звездами. А для измерения специфических промежутков использовались водяные часы. Емкости, которые имели отверстия для вытекания воды, или сами заполнялись водой — в этом случае время отслеживали по насечкам на сосуде. Древнейшие образцы водяных часов были найдены в Египте и Вавилоне: они также датируются 1500 годом до нашей эры.

Согласно китайским историческим документам, изобретателем водяных часов был Желтый император Хуан-ди: наполовину реальная, наполовину мифическая фигура, якобы жившая в промежутке между 2717 и 2599 годами до нашей эры. Самые ранние китайские часы разделяли сутки на 100 равных сегментов от полуночи до полуночи, и постепенно тогдашние инженеры делали механизм все более комплексным.

Водяные часы впоследствии привели к созданию гораздо более комплексной технологии отслеживания времени. Где-то в VII веке монахи династии Тан разработали механические часы, которые работали за счет водяного колеса. Несколько столетий спустя чиновник династии Су по имени Су Сонг развил этот дизайн и представил собственное детище — 12-метровые механические часы на водяном колесе. Принцип их работы был очень похож на часы, которые появились в Европе через 200 лет.

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Древнекитайская система времени так же разделяла каждый 24-часовой день на двухчасовые сегменты. Но так было не везде: разные народы порой пользовались разными системами исчисления времени. Некоторые разделяли день и ночь на 12 сегментов, но т.к. длительность времени суток варьируется в зависимости от времени года, «сезонные часы» не всегда были одинаковыми. Подобные системы существовали в Европе до XV века и в Японии — до XIX века.