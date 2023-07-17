Стало известно, как будет выглядеть iPhone 15

Несмотря на то, что до презентации линейки iPhone 15 осталось менее двух месяцев, многие производители аксессуаров уже получили точные размеры нового телефона и макеты в масштабе 1:1 для изготовления защитных чехлов и стекол. Об этом пишет iXBT.com.

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Издание Mydrivers опубликовало фотографии макетов iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые показывают, что дизайн новых устройств в целом сохранился, но рамка экрана стала уже.

Все модели имеют вырез Dynamic Island, но iPhone 15 и iPhone 15 Plus сохранили 60-герцевый экран. USB-C появится также во всех моделях серии, но скорость в младших версиях будет ограниченной.