Infinix объявил о запуске в России нового смартфона SMART 7 Plus

Китайский бренд Infinix объявил об официальном запуске в России нового смартфона из начальной линейки SMART. В нем упор сделан на продолжительности автономной работы.

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По заявлению производителя, благодаря аккумулятору на 6000 мАч устройство способно проработать до 4 дней без подзарядки. SMART 7 Plus также получил современный дизайн, качественную 13 МП камеру, производительность, достаточную для решения повседневных задач, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP53.

При этом ценник обозначен вполне демократичный - за версию на 3 Гб RAM и 64 Гб ROM на старте продаж просят всего 6990 рублей.

Доступны три цветовых решения: классический "Ночной черный", а также более необычные "Лазурно синий" и "Изумрудно зеленый".

Смартфон обладает 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением 720 на 1612 пикселей. Полезная площадь экрана по отношению к корпусу составляет 84%. В качестве процессора SMART 7 Plus получил 8-ядерный чип от компании Unisoc.