Infinix выпустит «прозрачный» смартфон для конкуренции с Nothing Phone (2)

Infinix анонсировала свой новый смартфон — Infinix GT 10 Pro+. Новинка является прямым конкурентом для Nothing Phone (2).

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Одной из особенностей Infinix GT 10 Pro+ будет его прозрачная задняя панель, которая создаст уникальный и стильный внешний вид устройства.

Компания также добавит настраиваемую светодиодную подсветку, которая позволит пользователям настраивать её цвета и эффекты в соответствии с их собственными предпочтениями.

В техническом плане смартфон тоже сможет порадовать — его оснастят мощным процессором Dimensity 8050 и 8 ГБ оперативной памяти. Новинка будет обладать высококачественной камерой с главным 108-мегапиксельным датчиком и селфи-камерой на 32 Мп. Ёмкость аккумулятора устройства составит 5000 мАч.