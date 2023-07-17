Неизвестного науке птерозавра назвали в честь Элвиса

Группа британских, американских и немецких исследователей описала ранее неизвестный вид птерозавров – вымерших летающих ящеров. Его неофициально назвали в честь Элвиса.

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Окаменелость возрастом 145 миллионов лет обнаружили в Баварии (Германия). На черепе сохранился гигантский костяной гребень, похожий на прическу помпадур. Поэтому ящеру присвоили имя популярного певца Элвиса Пресли, который, как известно, предпочитал именно такую стрижку.

Научное название птерозавра звучит как Petrodactyle wellnhoferi. Ученые отметили, что скелет сохранился почти полностью. Мягкие ткани полностью разрушились. Однако ученые определили, что при жизни на гребне птерозавра имелись кожные отростки, из-за чего он выглядел еще крупнее.

Окаменелости исследовали с помощью цифровой фотографии с флуоресценцией. Это позволило идентифицировать тонкие структуры, незаметные при обычном осмотре.

Ученые также отметили необычно большой размер птерозавра. Размах его крыльев достигал двух метров. При этом он еще не достиг полной зрелости и должен был продолжать расти.

Длинная челюсть Petrodactyle wellnhoferi с множеством мелких зубов была удобна для охоты за мелкой рыбой, креветками и другой водоплавающей добычей. Он также обладал более сильным укусом, чем его сородичи – на его указывает расширение в задней части черепа для крупных челюстных мышц, сообщает Palaeontologia Electronica.