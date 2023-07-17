На китайской космической станции проведут эксперимент с аквариумными рыбками

На космической станции “Тяньгун” в ближайшее время запланирован необычный исследовательский эксперимент с аквариумными рыбками. Ученые приняли решение исследовать рыбок данио в специально созданном лабораторном модуле “Вэнтянь”. В данном модуле рыбки будут проживать вместе с водорослями и микроорганизмами.

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Рыбки данио являются особыми существами, имеющими некоторые характеристики, сходные с млекопитающими, включая людей. Именно поэтому они являются идеальным объектом исследований. Ученым интересно, каким образом космическое окружение влияет на живые организмы, и именно рыбки помогут раскрыть эту загадку.

Особый акцент будет сделан на изучении уменьшения костной массы у рыбок. Этот вопрос крайне важен, поскольку астронавты в космосе также сталкиваются с потерей костной массы, что может оказаться проблемой для их здоровья.