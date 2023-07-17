В одной из древнейших галактик нашли места рождения и гибели звезд

Астрономы с помощью комплекса радиотелескопов ALMA смогли рассмотреть области рождения и гибели звезд в галактике, возраст которой составляет более 13 миллиардов лет. Это самый отдаленный объект, в котором идентифицировали подобные участки.

© NASA

Галактика MACS0416_Y1 расположена на расстоянии 13,2 млрд световых лет от Земли в созвездии Эридан. Предыдущие наблюдения выявили радиоволны, испускаемые кислородом и пылью: двумя компонентами межзвездных туманностей.

Наблюдения за кислородом и пылью позволяют лучше понять, как звезды рождаются и умирают внутри туманностей. В ходе нового исследования ученые установили, что области скопления кислорода и пыли отличаются необычной конфигурацией и как будто «избегают» друг друга. Это может указывать на процесс, при котором новорожденные звезды ионизируют окружающий газ.

Кроме того, команда обнаружила массивную полость протяженностью около 1000 световых лет на участках, где преобладает пыль. Такие пустоты образуются при взрывах сверхновых во время рождения массивных звезд.

Ученые отметили, что галактика MACS0416_Y1 существовала уже через 600 миллионов лет после Большого взрыва. Это один из самых древних космических объектов, известных человеку. Наблюдения за ним позволяют понять, как эволюционировали галактики на раннем этапе развития Вселенной, сообщает Astrophysical Journal.