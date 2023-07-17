Google добавила в поисковик «пасхалку» в честь выхода фильма «Барби»

В поиске Google появилась «пасхалка», приуроченная к скорому выходу фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. На это обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru».

© Warner Bros. Pictures

Если в поиске Google сделать запрос с текстом «Барби», «Марго Робби», «Райан Гослинг» или «Грета Гервиг», то на странице выдачи появится розовый фон, а также визуальный эффект, напоминающий салют из пиксельных розовых искр. Также в нижней части отобразятся две кнопки: одна из них повторно воспроизводит анимацию, а вторая позволяет поделиться находкой в соцсетях или мессенджерах.

«Пасхалка» приурочена к премьере фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, который сняла Грета Гервиг. Мировая премьера картины состоится 21 июля 2023 года.