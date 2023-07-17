Обнаружена космическая вспышка неизвестной природы

Международная группа астрономов обнаружила яркий переходный процесс Swift J221951-484240, чья природа пока остается неизвестной. Об открытии сообщается на сервере препринтов arXiv.

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Голубой транзиент Swift J221951-484240 (J221951) был зафиксирован с помощью ультрафиолетового/оптического телескопа, расположенного на орбитальной обсерватории Swift, предназначенной для наблюдения за гамма-всплесками. Наблюдения были проведены после того как было зарегистрировано событие гравитационных волн S190930t, в попытке обнаружить его источник, который должен был породить вспышку электромагнитного излучения.

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Однако J221951, имеющий красное смещение 0,52 (соответствует расстоянию 6,3 миллиарда световых лет), не был связан с гравитационными волнами. Температура космической вспышки достигла 25 тысяч кельвинов. На пике транзиент был ярче архивных значений в ультрафиолетовых, оптических и инфракрасных длинах волн на 1-3 звездной величины. Абсолютная звездная величина достигла пика -23, а пиковая болометрическая светимость была равна 1,1 на 10 в 45-й степени эрг в секунду. Общее количество выделенной энергии достигло 1,6 на 10 в 52-й степени эрг.

Спектроскопические наблюдение ультрафиолетовых волн продемонстрировали широкие линии поглощения азота N V и кислорода O VI, что указывает на отток вещества. Отсутствие эмиссионных линий серии водорода и азота N I согласуется с углом обзора, близким к плоскости аккреционного или обломочного диска. Ученые предполагают, что прародителем транзиента могло стать событие приливного разрушения (TDE), когда звезда разрывается гравитацией черной дыры, либо активации галактического ядра (АГЯ), питаемого кормящейся сверхмассивной черной дырой.