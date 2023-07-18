Почему в России так мало памятников славянской культуры

Древнеславянская культура, в отличие от многих других культур мира, практически не оставила после себя хорошо сохранившихся памятников. Если египетские пирамиды, Великая Китайская стена или римский Колизей стали объектами мирового наследия, то в России самое древнее сооружение — это Софийский собор в Великом Новгороде. Журнал Maxim вкратце рассказал, как же так получилось.

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Что касается архитектуры, разгадка проста: древние народы Руси предпочитали строить здания из дерева, которое обладает неприятным свойством гнить — в отличие от, например, камня. Кроме того, согласно историческим документам, язычники вырезали деревянных идолов для поклонения богам, но не возводили крупные храмы и другие ритуальные сооружения.

Если говорить о древнерусской письменности, то самые старые исторические документы датируются серединой XI века. Они представляют собой религиозные тексты, написанные на деревянных дощечках. Есть вероятность, что именно по этой причине ученые не обнаружили больше артефактов: деревянные книги постигла та же участь, что и деревянные здания. Но специалисты сходятся во мнении, что письменность на Руси существовала и раньше — просто до Кирилла и Мефодия она была рунической, как в Скандинавии.