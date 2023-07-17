Xiaomi представила умную лампу для убийства комаров

Партнер Xiaomi – Qiaolongting – анонсировал в Китае под брендом Mijia «умную» лампу для убийства комаров QQ Smart Mosquito Killer. Об этом сообщает издание IT Home.

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QQ Smart Mosquito Killer представляет собой цилиндрическую установку с 18 светодиодами, а также емкостью и диффузором для эфирных масел. Светодиоды и запах привлекают насекомых к лампе, где их убивает нить накаливания из золота. Утверждается, что нить способна проработать без замены до 10 тыс. часов. Также в QQ Smart Mosquito Killer встроен дисплей, который отображает выбранный режим работы и количество убитых комаров.

Устройство синхронизируется со смартфонами по Wi-Fi при помощи мобильного приложения для управления умным домом Mijia. В приложении можно выставить режим работы QQ Smart Mosquito Killer, включить или выключить питание устройства, а также получить другую информацию.