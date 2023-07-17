Xiaomi представила умную лампу для убийства комаров

Xiaomi представила лампу от комаров со встроенном счетчиком убийств
Партнер Xiaomi – Qiaolongting – анонсировал в Китае под брендом Mijia «умную» лампу для убийства комаров QQ Smart Mosquito Killer. Об этом сообщает издание IT Home.
QQ Smart Mosquito Killer представляет собой цилиндрическую установку с 18 светодиодами, а также емкостью и диффузором для эфирных масел. Светодиоды и запах привлекают насекомых к лампе, где их убивает нить накаливания из золота. Утверждается, что нить способна проработать без замены до 10 тыс. часов. Также в QQ Smart Mosquito Killer встроен дисплей, который отображает выбранный режим работы и количество убитых комаров.
Устройство синхронизируется со смартфонами по Wi-Fi при помощи мобильного приложения для управления умным домом Mijia. В приложении можно выставить режим работы QQ Smart Mosquito Killer, включить или выключить питание устройства, а также получить другую информацию.
Когда новинка появится на прилавках магазинов, не сообщается. Однако известно, что QQ Smart Mosquito Killer уже можно предзаказать на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin за 299 юаней (примерно 3,8 тыс. руб. по курсу на 17 июля 2023 года).