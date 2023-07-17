«ВКонтакте» запустила текстовую расшифровку видеосообщений

Социальная сеть ВКонтакте порадовала своих пользователей новой функцией.

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Теперь они могут получить расшифровку видеосообщений в текстовом виде. Причём, в отличие от того же Telegram, новая функция доступна бесплатно.

Распознавание речи в видеосообщениях осуществляется благодаря собственной разработке команды VK — передовой технологии ASR (Automatic Speech Recognition).

С помощью трёх нейросетей и обучения на субтитрах к фильмам, искусственный интеллект не только распознаёт размытые фразы, но и удаляет паузы между словами. Также он разбивает речь на предложения и смысловые блоки.

VK

Для получения расшифровки видеосообщения достаточно нажать на значок «Аа», который появился рядом с полученным сообщением.