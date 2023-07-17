Компания Cubot выпустит неубиваемый смартфон KingKong Star

Компания Cubot анонсировала выпуск флагманского смартфона KingKong Star. Девайс будет доступен для покупки на платформе AliExpress начиная с 7 августа.

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Одной из главных особенностей KingKong Star является его огромный аккумулятор ёмкостью 10 600 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки, что обещает продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки.

Ещё одной интересной особенностью KingKong Star является 1,09-дюймовый настраиваемый дополнительный дисплей на задней панели. Этот экран может отображать информацию о времени, уведомлениях приложений и уровне заряда аккумулятора.

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Смартфон будет работать на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 700 с поддержкой сетей 5G. Устройство будет обладать 6,78-дюймовым основным дисплеем с разрешением 1080×2460 пикселей.

Гаджет оснащен тройной основной камерой с разрешением 100 Мп, а также дополнительной ночной камерой на 24 Мп. Оперативная память составляет 24 ГБ, включая 12 ГБ физической памяти и 12 ГБ виртуальной памяти, а встроенная флеш-память имеет ёмкость 256 ГБ. Кроме того, KingKong Star поддерживает установку карт памяти до 1 ТБ.

Смартфон оснащен модулями Wi-Fi, Bluetooth 5.1, сканером отпечатков пальцев и NFC. Он также соответствует стандартам защиты IP68/IP69K, что обеспечивает его стойкость к пыли и влаге. В качестве операционной системы устройство будет работать на Android 13.