Финляндия открыла «остров без смартфонов»

Финляндия приняла интересную и немного необычную инициативу на одном из своих живописных островов.

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Теперь посетителям Улко-Таммио, входящего в состав национального парка «Восточный залив», предлагается отложить свои смартфоны и стать «первым в мире островом без телефонов».

Туристическое агентство Visit Kotka-Hamina и организация Parks and Wildlife Finland побуждают посетителей наслаждаться природой острова, оставив смартфоны в карманах и отказавшись от общения в социальных сетях.

Стоит отметить, что участие в «цифровом посте» является добровольным — на острове по-прежнему функционирует мобильная сеть. Но многие люди уже осознают, что отдых на природе и отказ от гаджетов может принести много пользы.