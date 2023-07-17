Опровергнута польза домашних животных при расстройствах психики

Ученые из Йоркского университета опровергли пользу проживания с домашним животным для людей с психическими расстройствами. Результаты работы опубликованы в журнале Human-Animal Interactions.

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Предыдущие исследования показали, что жизнь с питомцами может улучшить психическое здоровье. Однако новый опрос 170 участников показал, что это не так. Среди испытуемых 81 человек сообщил, что они жили по крайней мере с одним животным. Из них более 95 процентов заявили, что их животное позволяло чувствовать себя любимыми, стимулировало ощущение стабильности и обеспечивало общение.

При этом по сравнению с людьми с серьезными психическими заболеваниями, у которых не было животного, не было обнаружено статистически значимых улучшений в психическом здоровье. В частности, у пациентов не улучшилось самочувствие и не уменьшились симптомы депрессии, тревожности, а также не ослабло чувство одиночества.

Специалисты подчеркивают, что одним из объяснений полученных выводов может быть то, что дополнительная ответственность, связанная с животным, способна усугублять другие потенциальные факторы стресса, с которыми сталкиваются люди, живущие с тяжелыми психическими заболеваниями.