Стали известны характеристики флагманского Oppo Find X7 Pro

В Сети появились интересные детали о грядущем флагманском смартфоне Oppo Find X7 Pro, который будет основан на ещё непредставленном процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

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По данным популярного инсайдера Digital Chat Station, новинка будет оснащена высококачественным сенсором Sony IMX9 и IMX8, а также большим перископическим объективом с разрешением 50 Мп.

Грядущий флагман Oppo также получит изогнутый по бокам дисплей Samsung с разрешением 2K и небольшим отверстием по центру для фронтальной камеры.